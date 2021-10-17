تحت رعاية وحضور رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر وحضور نائبه محمد جعفر ونائب الرئيس للنادي الريشة درويش الزعابي وأمين عام السر للنادي محمد عبدالهادي، أطلق النادي الكويتي للريشة الطائرة البطولة الأولى للريشة الطائرة المفتوحة بمشاركة 15 دولة، وذلك خلال الفترة من 15 حتى 27 أكتوبر في ملاعب النادي بمقر اللجنة الأولمبية الكويتية بمنطقة جابر الأحمد.



واختتم النادي لليوم الأول لفئة الرجال بحصول دولة بروناي على المركز الأول فيما جاءت ثانية جمهورية الهند وثالثة دولة لاوس والكويت رابعة، حيث كان نظام البطولة خروج المغلوب بـ 32 لاعبا زوجيا تسود بينهم روح رياضية عالية.



يذكر أن مباريات فئة النساء ستقام بتاريخ 22 أكتوبر وفئة تحت سن الـ 17 بتاريخ 29 أكتوبر في الفترة الصباحية.



والدول المشاركة في البطولة هي بروناي، الصين، مصر، الهند، إندونيسيا، الأردن، لاوس، ماليزيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، فيتنام، والكويت.