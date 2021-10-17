آلاء خليفة



استكمالاً للاجتماعات التنسيقية بشأن تحديث مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل، والتي جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء 935 بتكليف وزير التعليم العالي بالتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية لتقديم رؤية مشتركة بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، عقد الاجتماع التنسيقي الثالث برئاسة وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، وبحضور ممثلين من وزارة التعليم العالي، مجلس الجامعات الحكومية، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مجلس الجامعات الخاصة، الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة للقوى العاملة، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الهيئة العامة للشباب.



ولفت د.محمد الفارس بعد الاجتماع التنسيقي الثالث إلى أهمية التوافق بين مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو تحقيق رؤية 2035، من خلال إعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل وتتصف بروح المبادرة والقيادة، مؤكدا أن الاجتماعات التنسيقية تسير وفق خطوات ثابتة نحو تحقيق مسار جديد لتحديث وتنويع مخرجات التعليم، وربطها بسوق العمل.



وأضــــــاف: استكمالا للاجتماعات التنسيقية السابقة فقد تمت دعوة مدير عام الهيئة العامة للشباب للاطلاع على مشاريع الهيئة التي تهدف للمساهمة في تحقيق أهداف المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، كما قدم مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم تقريرا مرئيا بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل والذي جاء بناء على ما انتهى إليه الاجتماع التنسيقي الثاني بتكليف الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الحلول لمعالجة التحديات الحالية، وصياغة رؤية مشتركة قصيرة المدى بشأن ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.



وتابع: جاءت التوصيات الأولية وفقا لمرئيات إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة في برنامج عمل الحكومة على أربعة أبعاد رئيسية هي: حوكمة المواءمة بين سوق العمل والتعليم، والبعد الثاني تضمن المشاريع التنفيذية لتفعيل مواءمة التعليم مع سوق العمل، والبعد الثالث فيتناول القرارات التنفيذية المقترحة، أما البعد الرابع والأخير فيتعلق بتنظيم حملات توعوية وطنية تعزز الوعي العام للتخصصات التي يطلبها سوق العمل ورؤية الكويت وخطتها التنموية، موضحا إنه ستتم صياغة الرؤية النهائية بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل في الاجتماع التنسيقي القادم ورفعها إلى مجلس الوزراء.