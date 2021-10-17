ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن استمرار أنشطة الحملة الوطنية للمدارس، والتي انطلقت تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد تحت شعار «تعليم آمن»، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارات التربية والصحة والإعلام، قام فريق من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالتعاون مع ممثلي الجهات المعنية بالحملة من وزارات الدولة بزيارة ثانوية «صالح جاسم الشهاب - بنين» بمنطقة حولي التعليمية، لنشر الرسائل التوعوية والإرشادية، وتم توزيع العديد من الهدايا التي تحتوي على معقمات وكمامات للطلبة.



وأشارت الإدارة إلى أن الحملة ستستمر على مدار العام وفق اشتراطات وإجراءات صحية، وهدفها التأكيد على التزام الطلبة وأولياء الأمور والهيئة الإدارية والتعليمية بتطبيق جميع الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والصحية، مشيرة إلى استمرار زياراتها إلى جميع مدارس محافظات الكويت على مدار العام بهدف توصيل الرسالة التوعوية لجميع طلاب المراحل الدراسية.