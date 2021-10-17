يعود طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى الدراسة حضوريا بدءا من اليوم الأحد الموافق 17 الجاري، وذلك بعد انقطاع منذ بداية تطبيق الإجراءات الصحية المرافقة لبدايات جائحة «كورونا» في مارس 2020، على أن يسمح بالدخول فقط للمطعمين من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية والطلاب بجرعة أو جرعتين، أما غير المحصنين منهم فعليهم إحضار شهادة فحص PCR بداية كل أسبوع دراسي للدخول إلى مقر الكلية أو المعهد.



وأصدر مدير عام الهيئة د.جاسم الأنصاري قرارا بأن تعود الدراسة الكاملة في كليات ومعاهد الهيئة اعتبارا من تاريخ 17 أكتوبر 2021، وذلك وفقا لعدد من الضوابط المحددة بحيث يكون التعليم في المقررات التي تزيد على 30 طالبا بنظام «الأونلاين»، أو يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات حسب أستاذ المقرر، وبالنسبة للاختبارات الفصلية والنهائية فستكون حضوريا بالكامل.



وأوضح القرار أن على المحصنين بجرعة واحدة أو بجرعتين إبراز شهادة التطعيم لأستاذ المقرر، وغير المحصنين عليهم إبراز شهادة فحص الـ PCR ليسمح لهم بالدخول.