عبدالعزيز الفضلي



أعلن مدير منطقة الاحمدي التعليمية منصور الديحاني عن جاهزية 5 مدارس جديدة في منطقة الوفرة السكنية لاستقبال الطلبة، مشيرا الى ان منطقة الاحمدي قامت بإصدار قرارات نقل للهيئات التعليمية والإدارية للمدارس بعد دخولها حيز التشغيل الفعلي.



وذكر الديحاني في تصريح لـ «الأنباء» ان الـ 5 مدارس الجديدة هي: روضة الطموح قطعة 4، ومدرسة د.عبدالرحمن العوضي الابتدائية للبنين ذات معلمات قطعة 1، ومدرسة نصرة علي النقي الابتدائية للبنات قطعة 4، ومدرسة موضي سلطان العيسى المشتركة - متوسط وثانوي - للبنات قطعة 8، ومدرسة عبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة - متوسط وثانوي- للبنين قطعة 1.



وذكر انه بمتابعة من وزير التربية د.علي المضف ووكيل الوزارة علي اليعقوب ووكيل التعليم العام اسامة السلطان تم ولله الحمد هذا الإنجاز، مشيدا بجهود العاملين في المنطقة التعليمية والإدارات المدرسية التي قامت بواجبها على أكمل وجه.