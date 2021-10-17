أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا وزاريا رقم (2021/259) بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في جامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء فيه: بناء على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت باجتماعها السادس عشر المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2021م.



وبناء على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد تقرر إضافة برنامج الماجستير تخصص إدارة حفظ التراث الثقافي في جامعة الشارقة الى برنامج الدراسات العليا المنصوص عليها بالقرار الأكاديمي رقم 2014/32 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014م.



ويجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنظم خلال الأسبوع الدراسي.



كما يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الاولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.



ويجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.



ويسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.