عبدالعزيز الفضلي



«أهل الميدان التربوي أدرى بطلبتهم»، لذلك لا خوف على الطلبة عندما يكونون بيد معلميهم، فبعد تكرار المطالبات بضرورة التساهل مع الطلبة في الصف وعدم جلوسهم لوقت طويل على الكراسي، قام العديد من المعلمين بتخصيص وقت لعمل تمارين رياضية أثناء الحصة.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» أن التمارين الرياضية التي يقوم بها الطلبة أثناء الحصة لتقوية عضلاتهم وتحريكهم وعدم إشغالهم فقط بالدروس، مشيرة الى ان بعض المعلمين يقدم مسابقات ترفيهية كلعبة الكراسي وغيرها لتنمية مهارات وقدرات الطلبة.