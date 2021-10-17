يأمل مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، أن يشكل واقع تجديد رئيس النادي خوان لابورتا ثقته به وإبعاد شبح «مقصلة الإقالة» عنه في الوقت الحالي دفعة معنوية للاعبيه في أسبوع حاسم للنادي الكاتالوني يبدأ بمواجهة قوية باستضافته فالنسيا، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



في المقابل، يغيب قطبا العاصمة مدريد ريال وأتلتيكو عن منافسات هذه الجولة بعد تأجيل مباراتيهما لارتباط العديد من لاعبيهما الدوليين بتصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.



وبعد مباراة ملعب «كامب نو» في الدوري يواجه برشلونة بعقر داره أيضا منافسه دينامو كييف الأوكراني في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء، قبل أن يستقبل مجددا بعد أربعة أيام غريمه ريال مدريد في أول كلاسيكو في «لا ليغا».



ويشعر كومان بالارتياح بسبب دعم رئيسه، لكنه يدرك جيدا أن الضوء الأخضر الذي منحه إياه لابورتا قبل فترة التوقف الدولية متصل بشروط.



ولم يعد برشلونة يملك ترف تحمل المزيد من التعثرات محليا أمام فالنسيا وريال بالنظر إلى احتلاله للمركز التاسع برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات ومثلها تعادل وهزيمة واحدة، مع مباراة مؤجلة، كونه يتأخر بفارق خمس نقاط عن قطبي العاصمة مدريد، المتصدر ريال ووصيفيه أتلتيكو والباسكي ريال سوسييداد مع 17 نقطة لكل منهم، لكن مع فارق الأهداف لصالح النادي الملكي.



في المقابل، تراجع أداء نادي «الخفافيش» بعد بداية قوية بقيادة مدربه الجديد خوسيه بوردالاس شهدت فوزه بثلاث من مباريات الأربع الأولى في الدوري، قبل أن يفشل في الفوز بأي من مبارياته الأربع الأخيرة (تعادلان وهزيمتان)، ليحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات ومثلها تعادلان وهزيمتان، وبفارق الأهداف عن مضيفه الأحد لكن مع مباراة أكثر.



ويلتقي اليوم رايو فاليكانو مع التشي، ويستضيف سلتا فيغو نظيره إشبيلية، ويسعى فياريال لتجاوز عقبة أوساسونا.