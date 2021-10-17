اكتسح ليفربول بجوهرة نجمه المصري محمد صلاح وثلاثية البرازيلي روبرتو فيرمينو مضيفه واتفورد 5-0، في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم



سجل لبطل 2020 السنغالي ساديو مانيه (9)، وفيرمينو ثلاثية «هاتريك» (37 و52 و90+1) وصلاح بهدف مهاري رائع (54).



رفع ليفربول، الوحيد الذي لم يخسر بعد هذا الموسم، رصيده إلى 18 نقطة.



وثأر ليفربول بأفضل طريقة لخسارته المذلة على أرض واتفورد بثلاثية نظيفة في فبراير الماضي.

وسجل ساديو ماني اول الاهداف (9) ليصبح ثالث لاعب إفريقي يصل إلى حاجز المئة هدف في البريمييرليغ (دون أي ركلة جزاء)، بعد العاجي ديدييه دروغبا وزميله صلاح.

وقتل ليفربول المباراة منطقيا قبل الاستراحة، بعدما سجل فيرمينو الهدف الثاني (37). بعدها بثوان، سجل ليفربول الثالث، بواسطة المتابع فيرمينو (52).

وعلى غرار تألقه الصارخ في المباريات الأخيرة، تلاعب صلاح بدفاع واتفورد وغربله بدهاء مطلقا تسديدة من داخل المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى فوستر (54).



وهذه المرة الثامنة تواليا يسجل صلاح لليفربول، وهي أطول سلسلة للفريق الأحمر منذ دانيال ستوريدج (8) في فبراير 2014.

وحمل هدف صلاح الرقم 104 له في «البريمييرليغ» ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف للاعب افريقي والمسجل باسم العاجي ديدييه دروغبا.



وسجل فيرمينو هدفه الثالث والخامس لفريقه (90+1)، ليحقق البرازيلي أول ثلاثية منذ العام 2018.

إلى ذلك، وفي مواجهة مثيرة بدقائقها الأخيرة تمكن ليستر سيتي من الخروج فائزا على ضيفه مان يونايتد 4-2، ليرفع «الذئاب» رصيدهم إلى 11 نقطة، فيما بقي «الشياطين الحمر» على 14 نقطة فقط، وبينما تعثر يونايتد واصل جاره مان سيتي انتصاراته بتفوقه على بيرنلي 2-0، ليصل إلى 17 نقطة ثانيا مؤقتا خلف ليفربول، وفاز ساوثمبتون على ضيفه ليدز يونايتد 1-0، بينما تعادل نوريتش سيتي مع برايتون 0-0، ورفض ولفرهامبتون من الخروج خاسرا على ملعب مستضيفه استون فيلا ليخرج فائزا 3-2 بعدما كان متأخرا 2-0 حتى الدقائق العشر الأخيرة من المباراة.



نيوكاسل المتجدد أمام توتنهام



تصدر نادي نيوكاسل يونايتد الذي يصارع للبقاء في الدوري، عناوين الصحف المحلية والعالمية مع تأسيسه لحقبة جديدة مع مالكيه الجدد السعوديين وذلك عندما يستضيف توتنهام، ويحلم عشاق نيوكاسل أن يستعيد النادي أمجاده عقب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي.



كلوب: صلاح الأفضل في العالم حالياً



أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري أفضل لاعب في العالم حاليا، ويتفوق على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

جاء ذلك في تصريحات للمدرب الألماني عقب مباراة واتفورد الذي شهدت تألق صلاح وتسجيله هدفا رائعا. وأشار كلوب الى أن ميسي ورونالدو هيمنا معا على كرة القدم العالمية لسنوات لكن صلاح في الوقت الحالي هو الأفضل.