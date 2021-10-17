يستضـيــف بايــر ليفركوزن المتألق هذا الموسم بايرن ميونيخ الساعي إلى إحراز لقبه العاشر تواليا في الدوري الألماني لكرة القدم ضمن مباريات المرحلة الثامنة على ملعب «باي ارينا»، في لقاء قمة لفض شراكة الصدارة بينهما.



وسينفرد الفائز بهذه المواجهة بالمركز الأول علما بأن الفريق البافاري يتقدم على ليفركوزن بفارق الأهداف فقط ولكل منهما 16 نقطة.



ويلتــقــي أيضـــا أوغسبورغ مع أرمينيا بيليفيلد.



ومني كولن بهزيمته الثانية للموسم وجاءت بنتيجة كاسحة على يد مضيفه هوفنهايم 0-5 في افتتاح المرحلة.



دورتموند صدارة مؤقتة



إلى ذلك، تمكن دورتموند من اعتلاء صدارة «البوندسليغا» بعد تغلبه على ماينز بنتيجة 3-1، رافعا رصيده إلى 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن بايرن وليفركوزن اللذين سيلعبان اليوم، كما تغلب بوخوم على مستضيفه غرويتر فورت 1-0، وتعادل لايبزيغ وفرايبورغ 1-1، فيما تمكن يونيون برلين من التفوق على ضيفه فولفسبورغ 2-0، بينما خسر آينتراخت فرانكفورت على أرضه من هرتا برلين 1-2.