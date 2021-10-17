قال مدرب برشلونة الإسباني رونالد كومان ان فريقه قادر على إحراز لقب «الليغا» هذا الموسم، بحال تعافي لاعبيه المصابين.

وتوقع المدرب الهولندي انضمام المهاجم الجديد المخضرم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في مواجهة فالنسيا، إذ لم يخض اللاعب القادم من مان سيتي أي لقاء بسبب الإصابة.

ويغيب عن الفريق الكاتالوني الفرنسي عثمان ديمبيلي، بيدري، الدنماركي مارتن برايثوايت، الأوروغوياني رونالد أراوخو، فيما عاد الشاب أنسو فاتي بعد غياب طويل.

قال كومان «نحصل على التشكيلة التي نريدها مع مرور الوقت. كان حظنا سيئا مع الإصابات، لكن عندما يتعافون سنحظى بفريق يقاتل على لقب الدوري».