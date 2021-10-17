أكد كيليان مبابي مكانته في باريس سان جرمان وصحة قرار الأخير بالتمسك به رغم رغبته الشخصية بالرحيل إلى ريال مدريد، وذلك بقيادته نادي العاصمة إلى استعادة توازنه بعدما حول تخلفه أمام ضيفه أنجيه إلى فوز شاق 2-1 في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



ودخل فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لقاء أنجيه الذي مني بهزيمته الثالثة عشرة تواليا في مواجهة نادي العاصمة على صعيدي الدوري والكأس، باحثا عن تعويض الهزيمة التي مني بها قبل أسبوعين على يد رين وتوقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند ثماني مباريات.



لكنه كان قاب قوسين من تلقي هزيمتين على التوالي للمرة الأولى منذ المرحلتين الأوليين من الموسم الماضي، لولا مبابي الذي مرر كرة هدف التعادل للبرتغالي دانيلو بيريرا (69) ثم سجل هدف الفوز في الوقت القاتل من ركلة جزاء (87)، وذلك بعدما أنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين عبر أنجيلو فولجيني (36).



ونجح نادي العاصمة ورغم غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار بسبب مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في تصفيات مونديال 2022، في استعادة توازنه سريعا وتحقيق انتصاره التاسع ما سمح له بالابتعاد موقتا في الصدارة بفارق 9 نقاط عن لنس الثاني و11 عن نيس الثالث، وذلك قبل مباراتي الأخيرين مع مونبلييه وتروا اليوم تواليا خارج ملعبيهما.



كما سيلتقي ميتز مع رين، وبوردو مع نانت، وستراسبورغ مع سانت إيتيان، وبريست مع ريمس، فيما تختتم مواجهات اليوم مرسيليا بمواجهة لوريان.