تشهد المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم قمة نارية بين يوفنتوس، الساعي إلى العودة بقوة إلى المنافسة على اللقب، وضيفه روما بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.



ويطمح يوفنتوس إلى مواصلة صحوته عندما يستضيف روما على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو.



وبعدما فشل رجال المدرب الجديد القديم ماسيميليانو أليغري، في تحقيق الفوز بالمباريات الأربع الأولى في الدوري كسبوا المباريات الـ 3 الأخيرة وتخلصوا من المركز الأخير وصعدوا الى السابع.



ويأمل يوفنتوس في تحقيق الفوز الثاني على التوالي على روما منذ عام 2016 ورفع معنويات لاعبيه قبل رحلتهم إلى سان بطرسبورغ لمواجهة زينيت الروسي في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة واستضافة إنتر ميلان الأحد المقبل.



ويحاول أليغري استغلال تذبذب نتائج فريق العاصمة في المراحل الأربع الأخيرة، حيث مني بخسارتين مقابل فوزين بعدما استهل الموسم بـ3 انتصارات متتالية.



ويخوض يوفنتوس المباراة في غياب قلب هجومه الدولي الإسباني ألفارو موراتا المصاب، لكن سيكون بإمكان مدربه أليغري الاعتماد على صانع الألعاب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا بعد تعافيه من الإصابة.



من جهته، يحوم الشك حول مشاركة الدولي الإنجليزي تامي أبراهام مع روما عقب تعرضه لإصابة في الكاحل مع منتخب بلاده في مباراته الأخيرة ضد المجر (1-1) في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر.



ويأمل نابولي المتصدر ألا تؤدي فترة التوقف الدولية إلى تعطيل مستواه الرائع حيث يحاول تحقيق فوزه الثامن على التوالي عندما يستضيف تورينو.



وإذا نجح فريق لوتشانو سباليتي في تحقيق ذلك، فإنه سيعادل أفضل بداية في تاريخه، بعد فوزه في أول 8 مباريات تحت قيادة ساري في موسم 2017-2018.



ويحمل روما الرقم القياسي في الدوري الإيطالي مع 10 انتصارات متتالية بموسم 2013-2014.



وسيكون مهاجم تورينو أندريا بيلوتي على موعد مع تسجيل هدفه المائة في الكالتشيو، علما أن هدفه الأول كان في مرمى نابولي عام 2014.



ويحل أتالانتا ضيفا على إمبولي في بروفة قبل قمته المرتقبة ضد مضيفه مان يونايتد الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.



ويلتقي جنوى مع ساسولو، وإمبولي مع كالياري، وأودينيزي مع بولونيا.