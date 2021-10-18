وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء كالتالي:



1- ما شروط معادلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لأعضاء هيئة التدريس في كلية الصحة العامة في قسم السياسة الصحية والإدارة.



2- كشف بأسماء أعضاء لجان التعيينات وصورة ضوئية من محاضرها بشأن تعيين أعضاء هيئة التدريس في قسم السياسة الصحية والإدارة.



3- هل عين في الكلية أعضاء هيئة تدريس شهاداتهم غير معتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم أو ضمن الجامعات المعتمدة من جامعة الكويت حسب المادة 3 بند 2 من لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس؟



4- هل عين أحد أعضاء هيئة التدريس في عام 2016 بدرجة أستاذ في قسم السياسة الصحية والإدارة على الرغم من نشره فقط 7 أبحاث كمؤلف أول وخدمته أكثر من 20 سنة؟ وهل كانت هناك 4 أبحاث من الـ 7 منشورة في مجلات تصنيفها Q4 وهو رئيس التحرير فيها؟



5- هل نشر الأستاذ المذكور 5 أبحاث من الـ7 في مجلات Q3-Q4؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فكيف عين بدرجة أستاذ؟



6- كم عدد الأبحاث التي نشرها منذ تعيينه كمؤلف أول؟



7- هل الأبحاث المنشورة للأستاذ المذكور بعد تعيينه كانت فقط عن ماليزيا؟ وكم عدد الأبحاث التي لها علاقة بالكويت؟



8- هل عين الأستاذ المذكور عضو هيئة تدريس آخر بدرجة أستاذ مساعد خريج جامعة إندونيسيا وهي جامعة غير معترف بها من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ومن جامعة الكويت وعلى الرغم من نشره بحثين قبل تعيينه كمؤلف أول في مجلات Q4 وخدمته الأكاديمية أكثر من 10 سنوات؟



9- هل كان الأستاذ المساعد أيضا هو عضو هيئة تحرير مع الأستاذ المذكور الذي يشغل منصب رئيس التحرير في المجلات نفسها التي نشر فيها بحثين فقط؟ وهل نشر هذا الأستاذ المساعد أبحاثا عدة في مجلات إندونيسية غير محكمة وفقا لنظام الترقيات في جامعة الكويت وغير مصنفة في Scopus؟



10- هل كانت هناك أبحاث مشتركة بين الأستاذ والأستاذ المساعد قبل التعيين من خلال عملهما في نفس أماكن التوظيف سابقا؟ وهل أيضا جميع أبحاث هذا الأستاذ المساعد بعد تعيينه كانت فقط عن ماليزيا؟ وكم عدد الأبحاث التي لها علاقة بالكويت؟ كم عدد الأبحاث التي نشرها الأستاذ المساعد منذ تعيينه كمؤلف أول؟



..ويسأل: هل عُين في كلية الصحة أعضاء هيئة تدريس شهاداتهم غير معتمدة؟



وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- شروط معادلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لأعضاء هيئة التدريس في كلية الصحة العامة في قسم الصحة المهنية والبيئية.



2- كشف بأسماء أعضاء لجان التعيينات ومحاضرها في شأن تعيين أعضاء هيئة التدريس في قسم ممارسة الصحة العامة.



3- هل عين في الكلية أعضاء هيئة تدريس شهاداتهم غير معتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم أو ضمن الجامعات المعتمدة من جامعة الكويت في الكلية حسب المادة 3 - بند 2 من لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس؟



4- لماذا ندب أستاذ مشارك من قسم طب المجتمع والعلوم السلوكية إلى رئيس قسم ممارسة الصحة العامة على الرغم من أن تخصصه هو علم أوبئة وليس ممارسة صحة عامة؟ لماذا لم يندب إلى قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي؟



5- هل يشغل الأستاذ المشارك الذي ندب منصب عميد الكلية بالتكليف وأيضا مساعد العميد للشؤون الأكاديمية وأيضا رئاسة القسم؟ وهل يجوز أن يشغل درجتين علميتين في مناصب إشرافية في كليتين مختلفتين في جامعة الكويت؟



6- كم عدد الأبحاث التي نشرها منذ تعيينه في كلية الصحة العامة بصفة مؤلف أول ولها علاقة بممارسة الصحة العامة؟ وهل نشر أي بحث له علاقة بالكويت؟



7- عين أستاذ مشارك آخر في القسم، فهل شهادة الدكتوراه الحاصل عليها معترف بها من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم؟ وهل نشر أبحاث عددها 3 فقط بصفة مؤلف أول في مجلات Q3-Q4 ومعدل تأثيرها أقل من 1 بعد التعيين؟ هل جميع أبحاث هذا الأستاذ المشارك بعد التعيين كانت فقط عن سلطنة عمان؟ وكم عدد الأبحاث التي لها علاقة بالصحة العامة بالكويت؟