وجه النائب مساعد العارضي سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي جاء كما يلي: تعاني مدينة صباح الأحمد السكنية، والتي تعد من كبرى المدن الإسكانية الحديثة في البلاد، من نقص في الخدمات رغم تسلم الوزارة للموقع منذ سنوات عدة، والتي من شأنها أن تحقق الاستقرار وتوفر الوقت والجهد على أهالي المنطقة، إلا أنه وحتى تاريخ هذا السؤال لم يتم الانتهاء من أعمال الإنشاء، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب عدم إنشاء مبنى لإدارة شؤون الهجرة وإدارة أمن الدولة والأدلة الجنائية (المحور الخدمي 3 - 28) في مدينة صباح الأحمد السكنية؟ وما سبب التأخير، علما بأن تاريخ تسليم الموقع للوزارة في 22/3/2018؟



2- ما أسباب عدم إنشاء إدارة المرور وإدارة الفحص الفني (المحور الخدمي 4 - 28) في مدينة صباح الأحمد السكنية، علما أن تاريخ تسليم الموقع للوزارة في 22/3/2018؟



3- ما أسباب عدم إنشاء إدارة الدوريات وإدارة المنشآت (المحور الخدمي 5 - 28) في مدينة صباح الأحمد السكنية، علما أن تاريخ تسليم الموقع للوزارة في 22/3/2018؟