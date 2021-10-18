وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التربية د.علي المضف، قال في مقدمته، لما كان موظفو شؤون الطلبة يعملون ضمن الوظائف المساندة للعملية التعليمية والتربوية في مدارس الكويت المختلفة، فإنه من المهم دعمهم بمنحهم كادرا وظيفيا، بالإضافة للامتيازات التي منحت لأقرانهم العاملين في القطاعات التربوية المساندة للعملية التربوية، حيث تمت إفادتي في إجابة لوزارة التربية عن سؤال سابق عن سبب عدم شمول قطاع شؤون الطلبة في القرارات الصادرة والخاصة بمنح كادر وظيفي للعاملين في الوظائف المساندة للعملية التعليمية والتربوية، بأن وزارة التربية خاطبت ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن في تواريخ (13/2/2020م، 13/10/2020م، 25/11/2020م).



وطالب بإفادته وتزويده بالآتي:



- هل رد ديوان الخدمة المدنية على كتب الوزارة المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من الرد وكتب الوزارة.