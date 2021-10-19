قال جون بولتون مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ان الأوروبيين تسرعوا في التعامل مع حركة «طالبان»، معربا عن اعتقاده أنهم سيندمون على ذلك.وأوضح بولتون في مقابلة مع قناة «أر.تي» الناطقة بالإنجليزية: «أعتقد بوجود سؤال كبير عما إذا كانت هناك قيادات معتدلة جديدة في طالبان أم انه الطاقم القديم الذي حكم أفغانستان في التسعينيات».



ولفت المستشار الرئاسي الأميركي السابق، إلى «أنه من السابق لأوانه الخروج باستنتاجات نهائية، لكن البيانات حتى الآن لا تشجع ولا تدل على أن قوى معتدلة قد سيطرت على طالبان، لذلك على الرئيس جو بايدن ألا يتسرع في فك تجميد الأصول الأفغانية والمساعدات الإنسانية»، مضيفا في هذا السياق ان «الأوروبيين تسرعوا أكثر في التعامل مع طالبان وأعتقد أنهم سيندمون على ذلك».



من جهة أخرى، هز انفجار قوي مدينة جلال آباد عاصمة إقليم شرق أفغانستان.



وذكرت وكالة «أسفاكا» المحلية، أن الحادث وقع في حي «كابول هادا» أمس نتيجة انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في أحد الشوارع المزدحمة في الوقت الذي كانت تمر فيه سيارة تابعة لعناصر حركة «طالبان».



وقالت الوكالة إن الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنين على الأقل.