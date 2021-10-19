آلاء خليفة

دعا نائب رئيس اتحاد الموظفين الكويتيين رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي د.خالد البراك وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، إلى إعادة النظر في سلم الرواتب لموظفي وزارة التعليم العالي وإقرار كادر خاص لهم لمواجهة الضغوط الكثيرة في أعمالهم.

وقال البراك في تصريح صحافي، ان هناك استياء شديدا من عدم إقرار بدلات مادية وحوافز وظيفية للعاملين في الوزارة، رغم أن معظمهم يؤدون أعمالا شاقة إلى جانب التعامل مع الجمهور والطلبة وأولياء الأمور، في حين حصل موظفون في وزارات أخرى على امتيازات رغم قلة مهامهم الوظيفية.

وأضاف ان هناك مشاكل كثيرة تواجه الموظفين في «التعليم العالي» حتى باتت الوزارة من أكثر الوزارات الطاردة للموظفين، مشيرا إلى أنه على الرغم من كثرة الأعمال الوظيفية وتعدد المهام الشاقة ليست هناك بدلات مناسبة وكوادر خاصة للموظفين، رغم أن هناك جهات حكومية أخرى يحصل الموظفون فيها على بدلات مع امتيازات لا يحصل عليها الموظفون في وزارة التعليم العالي التي تعتبر أعمالها شاقة أكثر من تلك الجهات.

وشدد على ضرورة إنصاف العاملين في التعليم العالي والنظر إلى مطالبهم المستحقة بإقرار كادر خاص لموظفين، مشيرا إلى أن النقابة طالبت مرارا وتكرارا بتوفير بدلات وامتيازات لهم، حيث يعانون يوميا من مشاكل عدة، إلا أنه لم يبت في تلك المطالب حتى الآن، ما أدى إلى تقديم بعض الموظفين استقالاتهم نتيجة تلك الضغوط في العمل.

ودعا البراك ديوان الخدمة المدنية إلى سرعة الموافقة على صرف المكافأة التشجيعية لموظفي «التعليم العالي»، والرد على مطالبات وزارة التعليم العالي الخاصة بالموظفين التي أرسلت منذ أشهر لتتمكن الوزارة من استمرارية العمل على النحو المطلوب والشكل اللائق.