منحت الجمعية الشرفية بيتا جاما سيجما الجامعة الأمريكية في الكويت اعترافا دوليا بصفتها فرعا للجمعية الأم.

ويأتي هذا الاعتراف بعد تقييم كل فرع نشط وتصنيفه وفقا لإنجازاته ومساهماته في مجال تعليم إدارة الأعمال.



وقالت المديرة التنفيذية لبيتا جاما سيجما كريستينا ألريتش، ان «التأهل للحصول على هذا الاعتراف يعتبر مؤشرا على أن التميز الأكاديمي في الجامعة الأمريكية يحظى بتقدير كبير والجهد الذي يبذله أعضاء الفرع لتعزيز مكانة بيتا جاما سيجما في الحرم الجامعي».



بدورها، علقت الأستاذة المساعدة بالمحاسبة في الجامعة الأمريكية في الكويت ومستشارة الجمعية د.فاطمة شبلي، على أهمية هذا الإنجاز قائلة: «إنه لشرف وإنجاز كبير التأهل لهذا الاعتراف في عامنا الأول كفرع BGS، وفي مثل هذه الظروف غير العادية نظرا لوباء Covid-19».



وقدمت د.شبلي الشكر إلى رئيس الفرع طالب الجامعة الأمريكية في الكويت أنس حسن وجميع أعضاء مجلس الإدارة على تنظيم أنشطة الفرع هذا العام وكذلك لبقية الأعضاء على مشاركتهم النشطة، كما أعربت عن تقديرها لمكتب الحياة الطلابية في قسم شؤون الطلبة لمساعدتهم المستمرة في تنظيم الأنشطة، كما تقدمت بالشكر أيضا لعميد كلية الأعمال والاقتصاد د.رالف باليام لتوجيهه ودعمه».



يذكر ان «بيتا جاما سيجما» هي جمعية شرفية دولية لإدارة الأعمال للمؤسسات المعتمدة من AACSB.

وطلبة إدارة الأعمال وما قبل إدارة الأعمال في السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من الدراسة المصنفين بين أعلى 10% من فئتهم سيكونون مؤهلين للانضمام إلى الجمعية الشرفية.



هذا، وتم تأسيس فرع الجامعة الأمريكية في بيتا جاما سيجما في أغسطس 2020. وكانت الجامعة الأمريكية في الكويت هي الفرع الجامعي رقم 613 من بيتا جاما سيجما الذي تم إنشاؤه عالميا.