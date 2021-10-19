عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة التربية الإدارات المدرسية إلى ضرورة الالتزام بالخطة الدراسية الموضوعة بالنسبة لدوام الطلبة الخاص بالمجموعتين «أ» و«ب» وعدم إجراء أي تغيير بسبب العطلة المقررة يوم الخميس.



وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، إنه لوحظ على بعض المدارس أنها لجأت إلى تغيير الخطة الدراسية الخاصة بتقسيم الفصول لمجموعتي (أ) و(ب) بسبب عطلة المولد النبوي الشريف والتي تصادف يوم الخميس المقبل وذلك حفاظا على سير المناهج، مشيرة في الوقت نفسه إلى انها لم تعر اهتماما إلى أن هذا الأمر سيربك الكثير من أولياء الأمور والذين سعوا لتوحيد دوام أبنائهم بتعليمات من وزارة التربية وبتعاون من الإدارات المدرسية.



وأوضحت المصادر أن هناك العديد من المدارس حافظت على الخطة الدراسية وستقوم بتعويض المناهج حسب ما تراه مناسبا، أما البعض الآخر ممن لجأ إلى تغيير الخطة الدراسية فسيكون ذلك سببا في إرباك أولياء الأمور، داعية الجميع إلى الالتزام بذلك حرصا على مصلحة أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور.