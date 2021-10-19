عبدالعزيز الفضلي



بدأت وزارة التربية ممثلة في قطاع التعليم الخاص والنوعي في استقبال طلبات التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة غير محددي الجنسية (البدون) والمحتاجين عن العام الدراسي 2021 - 2022.

وقال مدير الشؤون التعليمية بالتكليف في الإدارة العامة للتعليم الخاص نائب رئيس الصندوق الخيري منصور المنصور في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه تم في اليوم الأول وخلال الفترة المسائية استقبال ما يقارب 100 حالة، مشيرا الى انه بعد التدقيق على الأوراق المطلوبة اتضح انهم مستوفون الشروط التي وضعتها وزارة التربية.



وأضاف المنصور: ان تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة عبر الموقع الرسمي للإدارة https://privateeducationkw.com/charitable-fund/، وهناك لجنة تراجع المستندات قبل الموافقة على الطلبات.



وأوضح أن الصندوق الخيري مستمر في استقبال طلبات الطلبة المستوفين لشروط القبول لمدة شهر تقريبا من الأحد الى الأربعاء، مشيرا إلى أن الميزانية التقديرية للصندوق للعام الدراسي الحالي 2021 - 2022 تبلغ نحو 7 ملايين دينار، يستفيد منها أكثر من 18 ألف طالب وطالبة.



وكانت الإدارة العامة للتعليم الخاص قد حددت الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم في الصندوق الخيري.