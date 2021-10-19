عبدالعزيز الفضلي



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد سابق، أعلنت وزارة التربية عن عودة افتتاح المقاصف في المدارس بشكل متنقل والسماح بخروج الطلبة إلى الساحات خلال الفرصة.



جاء ذلك خلال نشرة عممها الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان على المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني ومدارس التربية الخاصة وتلقت «الأنباء» نسخة منها، جاء فيها: بالإشارة الى الاجتماع المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/10/14 بين اللجنة المشتركة من وزارة التربية ووزارة الصحة بشأن دراسة تنظيم اليوم الدراسي «الفرصة - المقصف المدرسي»، وحرصا على مصلحة أبنائنا المتعلمين وتوفير المناخ المناسب لهم خلال اليوم الدراسي، يرجى التعميم على مديري ومديرات مدارس مختلف المراحل التعليمية بالآتي:



1 - السماح بخروج المتعلمين خلال الفرصة وتوزيعهم في ساحات المدرسة الداخلية مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية وتحقيق التباعد الجسدي بإشراف مباشر من إدارة المدرسة.



2 - بيع المأكولات والمشروبات المسموح ببيعها وتداولها بالمقصف المدرسي وفقا للنشرات والتعاميم الصادرة بهذا الشأن، والحرص التام على عدم مخالفتها.



3 - عدم تحديد مكان ثابت لنقاط البيع بحيث لا يكون هناك تجمعات أو تدافع بين المتعلمين على مكان واحد، ويفضل أن يكون من خلال وحدات متحركة «ترولي» في أكثر من مكان داخل المدرسة.



وتشرف الإدارة المدرسية على تنفيذ هذا الإجراء، وتتم متابعته بشكل يومي ودوري بما يحقق الاشتراطات الصحية المتبعة والتباعد الجسدي المطلوب في هذا الشأن.



على أن يأخذ الأمر صفة الأهمية والاستعجال.