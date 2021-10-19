استعرضت جامعة الكويت خلال فعاليات معرض «إكسبو دبي 2020» المشروع الوطني للقمر الصناعي الكويتي الأول الذي يبنى بسواعد شبابية وسيطلق العام المقبل.



وفي تصريحات لـ «كونا»، أوضح د.ياسر عبدالرحيم الأستاذ في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت عقب مشاركته في ندوة علمية بانطلاق «أسبوع الفضاء» في «إكسبو دبي» أن مشروع القمر الصناعي الكويتي «يهدف إلى تحقيق إستراتيجية الجامعة في دعم واحتضان الكوادر الوطنية فضلا عن تدريب الطلبة على تصميم واختيار أقمار صناعية تخدم البشرية في مجالاتها العلمية والكونية».



ولفت إلى «الأبعاد الإستراتيجية والاقتصادية والعلمية والأمنية» لمشروع القمر الصناعي الأول وأنه يقدم صورة مشرفة للكويت كبلد يدعم الثقافة والعلم بلا حدود.



وأكد أن هذا المشروع يعد إضافة جديدة لإنجازات الكويت في تطوير الأبحاث العلمية وتأكيدا على دور الجامعة في بناء القدرات الوطنية وتأهيلها في مجال تصميم تكنولوجيا الفضاء تماشيا مع رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة».



كما تحدث عبدالرحيم عن فكرة هذا المشروع الوطني التي جاءت من جامعة الكويت بدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبالتعاون مع جهات حكومية عدة.

ويضم وفد جامعة الكويت المشارك في جناح الكويت في «إكسبو دبي» كلا من عضو هيئة التدريس بقسم الفيزياء ومدير المشروع الوطني للقمر الصناعي د.هالة الجسار والمهندس الميكانيكي في قسم الفيزياء بجامعة الكويت وعدد من الطلبة المشاركين في مشروع القمر الصناعي الكويتي.