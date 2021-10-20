بمناسبة بداية الفصل الدراسي الأول بجامعة الكويت للعام الدراسي 2022-2021، والذي سيبدأ يوم الأحد المقبل هنأ القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.سلمان العنزي جميع الطلبة وأعضاء الأسرة الجامعية باسمه وباسم أسرة عمادة شؤون الطلبة ببداية العام الدراسي، سائلا المولى عز وجل أن يكون عاما دراسيا حافلا بالعلم والمعرفة، لاسيما بعد العودة الى الحياة الطبيعية بفضل الله سبحانه ثم بالجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة لمكافحة جائحة كورونا، التي تستوجب علينا الأخذ بعين الاعتبار أهمية التباعد واتباع الاشتراطات الصحية الاحترازية واللازمة في جميع مرافق جامعة الكويت، مع ضرورة التعاون مع الإدارة الجامعية لتخطي هذه الجائحة والعودة للحياة الطبيعية كاملة.