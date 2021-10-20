عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان قرار العودة الكاملة للطلبة الى مقاعد الدراسة ستتضح خلال نوفمبر المقبل، مشيرة الى انه سيتم وحسب الخطة الدراسية تقييم الوضع الصحي في المدارس من قبل السلطات الطبية واللجنة المختصة وذلك بعد مرور شهر على بدء الدراسة في الخطة الحالية بطريقة الدوام «يوم وترك».



وذكرت المصادر أن الأمور حتى الآن مطمئنة ولكن يبقى القرار بيد وزارة الصحة فهي التي تقيم الوضع وترفع تقرير بذلك، لافتة الى اننا نتمنى العودة للحياة الطبيعية بشكل كامل غير أن صحة وسلامة ابنائنا الطلبة فوق كل اعتبار.



وعلى صعيد متصل، عمت الفرحة امس أوساط طلبة المدارس بعدما تم السماح لهم بالخروج من الفصل «الفرصة» وتناول الوجبات من المقصف المتنقل حيث كانت سعادتهم كبيرة بعدما تم التساهل معهم من قبل الإدارات المدرسية التي نفذت ما جاء بنشرة الوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان والتي اوصت بالسماح بخروج الطلبة من الفصل وتناول الوجبات من المقصف.