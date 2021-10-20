عبدالعزيز الفضلي



أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد أهمية تفعيل دور المكتبة المدرسية وتحقيقها للأهداف التعليمية والتربوية المنشودة.



جاء ذلك في نشرة عممها المقصيد على الإدارات المدرسية بمراحلها المختلفة، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، قال فيها: يهيب قطاع التنمية التربوية والأنشطة بمديري مدارس التعليم العام ورياض الأطفال ومدارس إدارة التربية الخاصة ومديري المعاهد الدينية الى ضرورة الاهتمام والعناية بالمكتبات المدرسية من خلال متابعة تنفيذ برامجها المختلفة وحث أمناء المكتبات المدرسية على التفرغ الكامل لتحقيق أهداف المكتبة والالتزام بالقواعد والنظم الصادرة من الوزارة ومراعاة الأسس التالية:



٭ إبراز دور المكتبة المدرسية كمرفق تربوي لا غنى عنه في تحقيق الأهداف التعليمية.



٭ أن يكون لأعضاء الهيئة التعليمية دور فاعل في استخدام المكتبة والاستفادة منها.



٭ متابعة تنفيذ حصة المكتبة بالصفوف المدرسة المختلفة مع التركيز على أهمية استفادة المتعلمين منها.



٭ متابعة تنفيذ أمناء المكتبات المدرسية للبرنامج السنوي للمكتبة المدرسية.



٭ عدم استخدام المكتبة المدرسية أثناء غياب أمينها المسؤول عن العهدة.



وشدد المقصيد على عدم تكليف أمناء المكتبات المدرسية بأية أعمال أخرى لا تخص المكتبة كأعمال الامتحانات وشؤون الطلبة وحصص الاحتياط داخل الفصول أو العمل في المقصف المدرسي لكي يتفرغوا لتأدية مهام وظائفهم الأساسية.