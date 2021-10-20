بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد 2022/2021 بكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والعودة التدريجية والآمنة الى مقاعد الدراسة التقليدية، أكد عميد كلية التمريض د.علي الحجرف على أن لجان الكلية المكلفة بمتابعة سير خطة العودة للدراسة التقليدية التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية بالهيئة قد انتهت من اعتماد المقررات التي ستدرس حضوريا في الكلية والمقررات التي ستستمر الدراسة فيها عن بعد والمقررات التي ستدمج فيها الدراسة الحضورية والدراسة عن بعد وفقا لطبيعتها، مشيرا إلى أن كلية التمريض من أولى مؤسسات التعليم العالي في الكويت التي استأنفت الدراسة حضوريا، وذلك في أغسطس 2020، حيث تم تدريس المقررات الميدانية التي لا يمكن تدريسها عن بعد في الكلية بعد وضع خطة تفصيلية تضمن تحقيق كل الاشتراطات الصحية وأخذ موافقة السلطات الصحية على ذلك، مؤكدا أن نجاح هذه التجربة هو خير برهان على كفاية الاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الدراسي الجديد بشكل آمن صحيا.



وفي سياق آخر، أشار د.الحجرف إلى أن الكلية حريصة على اتباع أعلى معايير التعليم التمريضي بجميع برامجها والتي تضم تخصصات بكالوريوس التمريض وبكالوريوس التمريض المدرسي واستكمال التمريض ودبلوم التمريض العام، كون هذا التخصص أحد أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل، حيث تابع العالم مدى الحاجة الماسة لخريجي هذا التخصص خلال مواجهة جائحة كورونا منذ مطلع عام 2020، مضيفا ان الكلية قد حصلت على الاعتماد الأكاديمي لكل برامجها من مؤسسة الاعتماد الأكاديمي لبرامج التعليم التمريض الأميركي (ACEN) والذي يعتبر بمنزلة شهادة عالمية بجودة البرامج التي تقدمها الكلية ومواكبتها للمعايير العالمية للتعليم التمريضي.