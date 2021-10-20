هنأ عميد كلية طب الأسنان بمركز العلوم الطبية د.عادل العصفور الطلبة المستجدين والمستمرين بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد وكذلك عودة الدراسة الحضورية الكاملة بنسبة 100%.



وأضاف العصفور أن جائحة كورونا دفعت المؤسسات التعليمية بالعالم إلى تغيير طريقة وأسلوب التعليم، مبينا أن كلية طب الأسنان اعتمدت نظام التعليم المدمج المتمثل بالتعليم عن بعد بالنسبة للمحاضرات النظرية والحضور الشخصي فيما يخص الجانب الإكلينيكي في المختبرات والعيادات مع الالتزام التام بالاشتراطات الصحية، للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة وكذلك لضمان جودة التعليم والتدريس.



وذكر أنه بحمد الله وتوفيقه تمت العودة إلى التعليم الحضوري الكامل نتيجة لارتفاع نسبة المناعة المجتمعية والوعي المجتمعي، متمنيا التوفيق والسداد للطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأن يكون عاما موفقا للجميع.