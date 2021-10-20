قالت جامعة الكويت إن عمادة شؤون الطلبة بمختلف إدارتها على أتم الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي سينطلق يوم الأحد المقبل وتقديم مختلف الأنشطة والخدمات الطلابية للطالب الجامعي.



وقال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.سلمان العنزي في تصريح صحافي إن هذه العودة ستكون بناء على إجراءات التباعد والتحضيرات الكاملة لمختلف الإجراءات الاحترازية التي أقرتها جامعة الكويت لمكافحة جائحة كورونا.



وأكد ان العودة للحياة الطبيعية تستوجب الأخذ بعين الاعتبار أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية في جميع مرافق جامعة الكويت، مشددا على ضرورة التعاون مع إدارة الجامعة لتخطي هذه الجائحة.



وقال د.العنزي ان من اهم الإرشادات التي تصب في مصلحة الطلبة والطالبات في مسيرتهم الجامعية عدم الاستعانة بالزملاء لطلب الإرشاد حول المسيرة الأكاديمية أثناء الدراسة الجامعية، لافتا إلى ضرورة الاستعانة بالمختصين والمعنيين في قسم الإرشاد التابع في الكليات المختلفة.



وشدد على أهمية اتباع اللوائح والقوانين المطبقة في الجامعة لمعرفة حقوق الطلبة وواجباتهم فيما يتعلق بالمعدل الدراسي وإنذاراتهم الجامعية، مؤكدا على مسؤولية عمادة شؤون الطلبة والإدارات التابعة لها بهذا الشأن باعتبارها الجهة الأولى المعنية بطلبة الجامعة.



ودعا الطلبة إلى استثمار أوقاتهم من خلال المشاركة في الأنشطة المختلفة الثقافية أو الفنية أو الرياضية التي ترعاها عمادة شؤون الطلبة، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الجامعة من مكافآت ومكافأة التفوق، بالإضافة إلى الاستشارات الاجتماعية والنفسية التي تقدمها الكليات على أيدي المشرفين والمتخصصين في هذا المجال.