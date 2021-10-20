

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي (رئيس لجنة الدفاع المدني) وتعليمات ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف (نائب رئيس اللجنة) وفي إطار الاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار، اجتمعت القيادات الميدانية بلجنة الدفاع المدني برئاسة مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العميد جمال الفودري أمس الثلاثاء مع الأجهزة المعنية في الدولة (المؤسسات العسكرية والجهات الحكومية الميدانية) لمواجهة موسم الأمطار والحد من انعكاساتها وآثارها السلبية لأدنى مستوى.



وقد تم خلال الاجتماع استعراض الجهود والتجهيزات الفنية والبشرية لكل جهة وقنوات الاتصال والتنسيق لمواجهة اي طارئ وخطة العمل، كما تم الوقوف على استعدادات الجهات ذات الصلة ومستوى الجاهزية لمواجهة موسم الأمطار، واطلع الحضور على تقرير إدارة الارصاد الكويتية.



وأكد العميد الفودري اهمية اتباع النهج الاستباقي في التعامل مع الظروف والأزمات الطارئة، مثمنا ما تحقق خلال المرحلة السابقة من نجاحات في مواجهة الأزمات.