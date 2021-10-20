محمد الجلاهمة



تقدم شخص من الجنسية الخليجية ببلاغ لدى مخفر شرطة الصليبية صباح أمس يفيد من خلاله بتعرضه للضرب من قبل شخصين مجهولين. ووفق رواية مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن الشاكي أحضر معه تقريرا طبيا جاء فيه «ادعاء اعتداء من آخرين ورضة بالصدر»، وأبلغ عن تعرضه للضرب من قبل أشخاص كانوا يقودون مركبة دفع رباعي يابانية بيضاء اللون قبل أن يلوذا بالفرار. وأضاف: حصلت الواقعة أمام إشارة الصليبية يمين سوق المجدلي باتجاه الصليبخات مساء الاثنين، ليتم تسجيل قضية «اعتداء بالضرب - جنح الصليبية»، وجرت إحالتها إلى جهات الاختصاص، وجار اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.