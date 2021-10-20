سعود عبدالعزيز



تسبب سقوط مركبة من أعلى جسر طريق الرياض إلى طريق الدائري الخامس، في حادث ثلاثي مقابل منطقة الصديق في اتجاه السالمية، بعدما أدى أيضا إلى اصطدام مركبتين تسيران على «الخامس».



وقد تعرض قائد المركبة التي سقطت من علو لإصابات نقل على أثرها إلى المستشفى.



وقد وقع الحادث بعد تصادم مركبتين على جسر طريق الرياض ما تسبب في سقوط إحداهما من أعلى الجسر على الدائري الخامس، وعلى الفور حضرت فرق الطوارئ الطبية إلى مكان الحادث وجرى نقل المصاب إلى المستشفى.



كما قام رجال مركز إطفاء الفروانية ورجال المرور بإزالة المركبة عن الطريق وتم فتحه بالكامل بعد إزالة آثار الحادث.