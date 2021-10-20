محمد الجلاهمة



في واقعة غريبة وغير مفهومة، أقدم شخص مجهول على قتل 3 كلاب يملكها مواطن في جاخوره في بر العبدلية.



ووفق مصدر أمني، فإن مواطنا خمسينيا تقدم إلى مخفر شرطة النويصيب ببلاغ أفاد من خلاله بإقدام شخص مجهول مساء أمس الأول على إطلاق النار على حيواناته في الجاخور دون سبب معروف.



وأضاف المصدر: أكد المواطن الشاكي أن الحادث وقع في العاشرة مساء، وهو ما تعذر معه التعرف على أوصاف الجاني بسبب الظلام، مشيرا إلى أن المعتدي كان يحمل سلاحا ناريا كان يلوح به في الهواء بعد إطلاق النار.



هذا، وتم تسجيل قضية «قتل حيوان - جنح الأحمدي»، وجرت إحالتها إلى جهات الاختصاص للوقوف على الملابسات والتعرف على مطلق النار.