مبارك التنيب



رغم الجهود الأمنية الحثيثة لمواجهة الجريمة، لايزال انتحال صفة رجال المباحث مسلكا إجراميا يلجأ إليه بعض ضعاف النفوس لإيقاع ضحاياهم في شرك عمليات النصب التي تنتهي غالبا بالسلب.



وفي هذا الإطار تقدم وافد آسيوي (من مواليد 1987) ببلاغ إلى رجال الأمن يفيد بتعرضه لسرقة محفظته وبها مبلغ وقدره 300 دينار و2000 روبية هندية (أي ما يعادل 12 دينارا) وهاتفان من نوعين مختلفين، بالإضافة إلى بطاقة بنكية هندية باسمه وبطاقته المدنية الهندية ورخصة القيادة الهندية الخاصة به.



ووفق رواية مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن المبلغ، وهو من الجنسية الهندية، قال إن شخصا استوقفه وادعى أنه من رجال المباحث وأطلعه على هويته، وأخبره بأن يركب معه في مركبته اليابانية بيضاء اللون.



وأوضح المصدر أن الشاكي أكد أنه لا يعرف عن الشخص المتهم المجهول أي شيء سوى أنه طويل القامة وأبيض البشرة ويتحدث اللهجة الكويتية، وأضاف المصدر أنه تم تسجيل قضية «انتحال صفة وسرقة»، وجار عمل اللازم لإجراء التحريات وضبط المتهم.