عبدالكريم أحمد



علمت «الأنباء» أن النيابة العامة تتجه قريبا لاعتماد كشف يتضمن أسماء 17 سجينا تمت الموافقة المبدئية على إكمالهم عقوبة الحبس في منازلهم مع تطبيق تقنية «السوار الإلكتروني» عليهم.



ونقل مصدر أن المستفيدين من جنسيات مختلفة وجميعهم من الذكور وتمت إدانتهم سابقا بأحكام حبس تقل عن 3 سنوات بتهم مختلفة كالضرب وخيانة الأمانة وغيرها من التهم التي لا ترقى للجرائم الجنائية الخطيرة.



وأشار المصدر إلى أن اعتماد الكشف سيتم خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه على أبعد تقدير، تمهيدا لإرساله إلى وزارة الداخلية ممثلة بقطاع المؤسسات الإصلاحية لتطبيقه فعليا.



وبين أن هذا الكشف يعد باكورة مشروع السوار الإلكتروني، وأن الأسماء التي تضمنها تم اختيارها بناء على معايير واشتراطات، منها التزام السجين وحسن سيرته خلال فترة قضائه عقوبة الحبس داخل السجن، مضيفا أن نجاح التجربة سيدفع للموافقة على أسماء أخرى خلال الفترة المقبلة. وشدد المصدر على أن النيابة العامة ووزارة الداخلية ستتابعان تطبيق السجين للعقوبة داخل المنزل الذي يختاره، وفي حالة خروجه منه سيتم ضبطه فورا وإعادته إلى السجن.