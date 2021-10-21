واصل ليفربول الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي بدايتهما الجيدة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بتحقيقهما الفوز الثالث تواليا، واستعاد ريال مدريد الإسباني ومان سيتي الانجليزي توازنهما، فيما أنقذ الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه باريس سان جرمان الفرنسي من الخسارة أمام لايبزيغ الألماني.



وأوقف إنتر ميلان الإيطالي فورة شيريف تيراسبول المولدافي عندما تغلب عليه 3-1، وأنعش سبورتينغ البرتغالي آماله بفوز كبير على مضيفه بشيكتاش التركي 4-1، فيما استمرت محن ميلان الإيطالي بتلقيه الخسارة الثالثة تواليا إثر سقوطه أمام مضيفه بورتو البرتغالي.



وقاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى الفوز الثالث تواليا وكان ثمينا على حساب مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 3-2 بتسجيله ثنائية في مباراة أكملها أصحاب الأرض بـ 10 لاعبين إثر طرد نجمهم الفرنسي أنطوان غريزمان صاحب ثنائية أيضا.



وفي ملعب «واندا ميتروبوليتانو» تقدم ليفربول باكرا بهدفين لصلاح المتألق بشكل هائل هذا الموسم (8) والغاني نابي كيتا (13)، قبل أن يرد أتلتيكو بقوة بهدفين لغريزمان (20 و34)، إلا أن الأخير طرد مباشرة إثر تدخل بقدمه على وجه البرازيلي فيرمينو بداية الشوط الثاني (52).



وحسم صلاح الفوز بركلة جزاء (77)، علما أن أصحاب الأرض حصلوا على أخرى قبل أن يبدل الحكم قراره بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «فار».



ورفع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة أمام أتلتيكو مدريد (4) ومثلها لبورتو البرتغالي الثالث الذي أسقط ضيفه ميلان الإيطالي 1-0.



وأشاد المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب بصلاح قائلا: «إنه لاعب مذهل، يثبت ذلك على أرض الملعب دائما، يسجل أهدافا جميلة، وليس فقط أهدافا سهلة، ولكنه يساعد أيضا فريقه كثيرا. يساعد دفاعيا ويلعب من أجل الفريق».



وفي المباراة الثانية، سقط ميلان أمام مضيفه بورتو بهدف للكولومبي لويس دياس (65) ليتلقى الهزيمة الثالثة له في مجموعة «الموت» الثانية وأصبحت مهمته صعبة جدا في بلوغ الدور المقبل.



وأفلت باريس سان جرمان من خسارة مفاجئة أمام ضيفه لايبزيغ معوضا تأخره الى فوز 3-2 بفضل ميسي مسجل ثنائية ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى التي شهدت اكتساح مان سيتي الإنجليزي مصيفه كلوب بروج البلجيكي 5-1.



ورفع نادي العاصمة الفرنسية رصيده الى 7 نقاط من فوزين وتعادل، متقدما بنقطة على «السيتي» و3 عن بروج، فيما مني لايبزيغ بالخسارة الثالثة تواليا.



واكتسح مان سيتي مضيفه كلوب بروج 5-1 بينها ثنائية للدولي الجزائري رياض محرز، وسجل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو (30)، محرز (43 من ركلة جزاء و84)، كايل ووكر (53) والبديل الشاب كول بالمر (67)، فيما أحرز القائد هانس فاناكين الهدف الشرفي لأصحاب الأرض (81).



فيما استعاد ريال مدريد توازنه بفوزه الكبير على مضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني 5-0، وأوقف إنتر ميلان فورة شيريف تيراسبول المولدافي، مفاجأة المسابقة هذا الموسم، عندما تغلب عليه 3-1 في منافسات المجموعة الرابعة.



كما تابع أياكس أمستردام بدايته الجيدة وحقق فوزه الثالث تواليا عندما أكرم وفادة ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني برباعية نظيفة ضمن المجموعة الثالثة.



وأنعش سبورتينغ آماله بفوزه الكبير على مضيفه بشيكتاش 4-1.



محاكمة بنزيمة في قضية ابتزاز

بدأت صباح أمس في فرساي محاكمة الدولي الفرنسي كريم بنزيمة بغيابه عن الجلسة بتهمة التواطؤ بمحاولة الابتزاز بشريط جنسي عام 2015 لزميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا.

ولم يكن النجم العائد لمنتخب «الديوك»، الذي لعب مساء الثلاثاء في أوكرانيا مع ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، حاضرا في بداية الجلسة، على عكس صاحب الشكوى فالبوينا، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ويتهم بنزيمة بتحريضه فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميمي للأخير.



ضرب مبرح لمشجع «ستيني»!

يتواجد أحد مشجعي مان سيتي في المستشفى بحالة حرجة بعد تعرضه للاعتداء من خمسة أشخاص تم توقيفهم، بعد فوز الفريق الإنجليزي على مضيفه كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض مشجع لسيتي من الجنسية البلجيكية للضرب المبرح. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص بعد الشجار الذي بدأ داخل متجر واستمر خارجه. وذكرت في بيان ان «حياته في خطر، الضحية رجل يبلغ 63 عاما».