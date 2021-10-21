قدّر تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) عجز الاتحادات الأوروبية للعبة ما بين 2.5 و3 مليارات يورو على مدى أربع سنوات، وذلك في حال تبنى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) خطته المثيرة للجدل لمراجعة الروزنامة الدولية من بينها تنظيم كأس العالم كل سنتين، بحسب ما أفاد مصدر داخلي في الهيئة الأوروبية.



وكشف «ويفا» نتائج هذه الدراسة لمسؤولي الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55 عضوا، علما أن هذا التقرير لا يأخذ في الاعتبار العجز الإضافي المحتمل لإيرادات البطولات الوطنية، بحسب ما أشارت صحيفتا «لوموند» و«ليكيب» اللتان كشفتا محتوى الوثيقة.



ويقف الاتحاد الأوروبي للعبة ضد مشروع إصلاح الروزنامة الدولية الذي يدافع عنه فيفا والذي يقضي بتنظيم كأس العالم كل عامين اعتبارا من عام 2028، عوضا عن كل أربع سنوات.



كما انضم إلى الأصوات المعارضة لهذا المشروع، ممثلون عن البطولات الوطنية من جميع أنحاء العالم، لاعبو وجماهير الكرة المستديرة.



ومقابل هذه المعارضة، يدعم رئيس فيفا الدولي السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو هذا المشروع ويواصل مشاوراته مع كل الأطراف المعنية في عالم كرة القدم، معتبرا أن هذا التبديل سيؤدي إلى فوائد أفضل للاتحادات الوطنية حيث صرح مؤخرا بأن «قرارا نهائيا سيتخذ قبل ديسمبر المقبل».