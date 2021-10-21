انطلقت أول من أمس منافسات بطولة الدوري الوطني لهوكي الجليد للرجال موسم (2021 - 2022) بمشاركة 5 فرق، والذي يستمر 15 جولة، وينظمه نادي الألعاب الشتوية الكويتي على صالة النادي بمنطقة بيان.



وجمعت أولى مباريات البطولة فريقي (ستارز) و(موسادز)، وأسفرت عن فوز الأول (8 - 1) بعدما فرض الفريق الفائز أفضليته على أشواط المباراة الثلاثة علما أن الدوري يضم أيضا أندية (فالكون) و(الووريرز) و(الكاملز).



وقال رئيس النادي فهيد العجمي، إن هذه البطولة تعد تدشينا للموسم الرياضي للنادي في هذه اللعبة وتشمل أيضا إقامة النسخة النسائية من البطولة التي تبدأ الأسبوع المقبل بمشاركة 4 فرق هي الـ (دايمنز) والـ (قلاديتر) و(وبلو ويفز) و(وايلد كاتس).



وأضاف العجمي أن النادي سينظم مسابقات لهوكي الجليد لـ 3 فئات السنية هي: البراعم والأشبال والناشئين للمرة الأولى بمشاركة 4 فرق في كل مسابقة، وذلك لتكوين قاعدة عريضة من اللاعبين صغار السن لدعم مستقبل هذه الرياضة في الكويت.



وذكر أن جميع هذه البطولات تقام وفق نظام وقوانين الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد، وستتواصل تباعا وفق جدول تم إعداده من اللجنة الفنية التابعة للنادي حتى اختتام منافساتها، مشيدا بالتزام جميع الفرق وحرصهم على المشاركة الفاعلة في الموسم الرياضي المحلي.



وأفاد بأن بطولة دوري الرجال تكتسب أهمية بالغة هذا العام كونها ستكون فرصة لاختيار لاعبي المنتخب الوطني الأول الذي سيشارك في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستقام بالكويت في يناير المقبل، مؤكدا حرص النادي على انتظام مسابقاته في كل الألعاب الـ 5 التي يشرف عليها، وهي إضافة إلى الهوكي ألعاب كل من الـ (فيغر) والـ (كيرلنج) و(التزلج على الجليد) و(السرعة على الجليد).