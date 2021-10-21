يسعى روما الإيطالي للاقتراب خطوة من الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية المستحدثة المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليغ»، عندما يتوجه الى الدائرة القطبية الشمالية لمواجهة بودو- غليمت النرويجي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات اليوم، فيما يأمل توتنهام الإنجليزي مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثاني تواليا.



ويبدو فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الى جانب فريقه السابق توتنهام، المرشحين الأبرز للفوز باللقب الاول لهذه البطولة التي تؤهل فائزها لخوض غمار الدوري الأوروبي.



ويدخل فريق العاصمة الإيطالية المباراة بعد سقوطه أمام مضيفه يوفنتوس في تورينو ضمن المرحلة الثامنة الأحد، كانت الثالثة له في «سيري أ» هذا الموسم مقابل خمسة انتصارات.



ورغم أنه لا يتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة في بلدة بودو الواقعة في شمال النرويج، إذ تبلغ المعدلات في أكتوبر ست درجات مئوية، إلا أن روما قد يرى أمورا غير مألوفة، يشتهر مشجعو النادي المضيف بالتلويح بفرش أسنان عملاقة صفراء اللون خلال المباريات.



في المجموعة السابعة، يأمل توتنهام أن يواصل صحوته بعد فوزه 5-1 على مورا السلوفيني في الجولة الثانية بعد أن اكتفى بالتعادل 2-2 في الجولة الافتتاحية مع رين الفرنسي، عندما يحل على فيتيس الهولندي في أرنهيم.



لم يشرك المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مهاجمه الفتاك هاري كاين أساسيا في المباراة القارية الأخيرة، معتمدا أكثر على تشكيلة رديفة، إلا أنه دفع به بعد مرور ساعة على انطلاق اللقاء عندما كان فريقه متقدما 2-1 قبل أن يسجل الدولي الانجليزي هاتريك في غضون 19 دقيقة.



وتبرز مواجهة بارتيزان بلغراد الصربي مع غنت البلجيكي على صدارة المجموعة الثانية بعدما حقق كل منهما الفوز في الجولتين الأوليين على حساب فلورا الإستوني وأنارتوزيسس القبرصي.