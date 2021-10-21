أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس، أن المدرب ستيف بروس ترك منصبه «بالتراضي» وذلك بعد أيام من الاستحواذ السعودي.



وجاء في بيان للنادي «يمكن لنيوكاسل يونايتد أن يؤكد أن ستيف بروس ترك منصبه كمدرب رئيسي بالتراضي».



وتابع «يترك الـ «ماغبايز» بعد أكثر من عامين على تولي منصبه، بعد قيادته الفريق الى المركزين الثاني عشر والثالث عشر في البريمييرليغ».



واستهل نيوكاسل موسمه الجديد في الدوري الممتاز بنتائج كارثية وفشل في تحقيق أي فوز في المباريات الثماني الأولى، مكتفيا بثلاثة تعادلات وخمس هزائم ما وضعه في المركز ما قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.