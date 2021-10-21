يجد نابولي متصدر الدوري الإيطالي نفسه أمام منعطف مهم في مشوارهما بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، عندما يخوض الجولة الثالثة من دور المجموعات باحثا عن أول فوز له على حساب ليغيا وارسو الپولندي، فيما يأمل ليون الفرنسي مواصلة بدايته القوية وسط ترقب مباراة لاتسيو وضيفه مرسيليا.



ويخوض نابولي مباراته على ملعب «دييغو أرمانادو مارادونا» اليوم أمام ضيفه الپولندي على وقع نتائج مثالية في الدوري المحلي، وسيفتقد الفريق الجنوبي الى جهود الظهير البرتغالي ماريو روي الذي طرد بعد نصف ساعة من المباراة ضد سبارتاك.



وفي المجموعة الخامسة، تبرز مباراة لاتسيو الإيطالي وضيفه مرسيليا الفرنسي والتي ستشكل استعدادا مهماً للأخير قبل مواجهته المرتقبة ضد باريس سان جرمان المتصدر في الدوري المحلي الأحد.



ويدخل فريق العاصمة الإيطالية المباراة بمعنويات عالية بعد فوز رائع 3-1 على الإنتر بطل الدوري السبت بقيادة المدرب مارويتسيو ساري الذي حقق لقب «يوروبا ليغ» عام 2019 مع تشلسي الإنجليزي، ليتقدم الى المركز الخامس.



وسيعتمد لاتسيو على مهاجميه تشيرو إيموبيلي والبرازيلي فيليبي أندرسون بالإضافة الى لاعب الوسط المتألق الصربي سيرغي ميلينكوفيتش - سافيتش.



أما مرسيليا بقيادة المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي القادم من انتصار كبير 4-1 على لوريان الأحد وضعه في المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي، فيأمل أن يرتقي مهاجمه الپولندي أركاديوش ميليك والمتألقان ديميتري باييت وماتيو غيندوزي الى مستوى التطلعات.



وفي المجموعة الأولى، سيسعى ليون المتصدر الى مواصلة بدايته القوية عندما يحل على سبارتا براغ التشيكي الثاني (4 نقاط) بعد أن حصد ست نقاط من فوزين على بروندبي الدنماركي ورينجرز الإسكتلندي في أول جولتين واللذين يلتقيان في غلاسكو.



وفي الرابعة، يحل أولمبياكوس اليوناني المتصدر بالعلامة الكاملة ضيفا على أينتراخت فرانكفورت الألماني الثاني (4) فيما يلتقي فنربغشة التركي (نقطة) مع ضيفه أنتويرب البلجيكي خالي الرصيد.



أما وست هام يونايتد الانجليزي فإنه يطمح للبقاء بالعلامة الكاملة عندما يستقبل على ملعب «لندن ستاديوم» غنك البلجيكي (3 نقاط)، في حين يلتقي دينامو زغرب الكرواتي (3) مع مضيفه رابيد فيينا النمساوي المتذيل من دون نقاط.



وتبرز مواجهة آيندهوفن الهولندي مع ضيفه موناكو الفرنسي على صدارة المجموعة الثالثة.