قام البنك الأهلي المتحد أمس بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي يقدم ما يزيد على 750 جائزة سنويا، وينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم أكبر قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 20 عميلا على 1000 دينار لكل منهم، وهم: دلال عادل الخضر، خيرالله رهيف جعاز، عيسى عادل العيسى، سالم عبدالله الراشد، غادة حمزة العيسى، جاسم محمد القطان، عقيل أحمد علي، أحمد علي الشملان، عبدالإمام جاسم عبدالله، عبدالرؤوف راضي عيسى، محمود أحمد الرضوان، أمير صاحب سيد سالار، عفيفة يوسف شعبان، عبدالحكيم إبراهيم مبارك، عبد اللطيف عدنان الحملي، أمير عبدالحميد الصايغ، منال محمد الكندري، ياسمين حسن الصادق، عبدالعزيز إبراهيم علي، دلال هباس السهلي.



وتتضمن سحوبات الحصاد العديد من الجوائز، من بينها جائزة بقيمة 100 ألف دينار في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى وتبقى الجائزة الربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح إليه العملاء لتحقيق تطلعاتهم.

كذلك تقدم جوائز الحصاد 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف د.ك لكل رابح.

وكذلك، لأول مرة في الكويت، تم تقديم «سحب الأفضلية» الربع السنوي بقيمة 25 ألف دينار حصريا للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ من قبل بأي من جوائز الحصاد الإسلامي خلال السنوات الـ 5 الأخيرة بشرط مرور عام على فتح حساباتهم وتتيح كل 50 دينارا في حساب العملاء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للدخول في السحب.



وبالإضافة إلى هذه الباقة من الجوائز المميزة، يحظى العملاء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب، وهو ما يجعل حساب الحصاد الإسلامي فريدا من نوعه وجذابا لكل أفراد المجتمع الراغبين في التوفير من خلال تحقيقه للعديد من المميزات سواء على المدى القصير أو المدى الطويل.