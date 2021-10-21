أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن قيام وكالة التصنيف الائتماني «إيه إم بست» بتثبيت التصنيف الخاص بالقوة المالية للمجموعة عند المستوى (A ممتاز)، مع تعديل النظرة المستقبلية للتصنيفات الائتمانية من سلبية إلى مستقرة، وجاء تثبيت التصنيف وتعديل النظرة المستقبلية للمستقرة بعد إعلان المجموعة عن إتمام صفقة الاستحواذ على عمليات شركة أكسا بمنطقة الخليج.



وتطرقت الوكالة إلى استفادة المركز المالي للمجموعة بعد الاستحواذ، حيث سيصبح رأس المال المعدل المقابل للمخاطر على المستوى القوى، مدعوما بزيادة رأس المال بـ 50 مليون دينار، لتمويل صفقة الاستحواذ جزئيا، وأضافت أن المجموعة لديها برنامج إعادة تأمين شامل، ومدعوم بمعيدي تأمين ذوي التصنيف الجيد، إلى جانب إستراتيجية الاستثمار المحافظة نسبيا.



وأكدت الوكالة أن مجموعة الخليج للتأمين تعتبر من أكبر مجموعات التأمين وأكثرها تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع بمكانة رائدة بالسوق الكويتي والأردني والبحريني، مع وضع تنافسي قوي في مصر وتركيا والجزائر، وبعد الدمج الكامل لعمليات شركة أكسا بمنطقة الخليج، من المتوقع أن تصل أقساط المجموعة لما يقرب من 2.5 مليار دولار في 2022.



وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد السنعوسي: «نحن سعداء بالنتيجة المميزة لتصنيف القوة المالية للمجموعة والصادرة من وكالة التصنيف العالمية إيه إم بست، وذلك بفضل إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية الشامل والراسخ مع الأدوات والتقنيات المناسبة، التي تساعد في تحديد المخاطر وقياسها وإدارتها بشكل مناسب على مستوى المجموعة».