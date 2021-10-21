قام بنك الكويت المركزي بتكريم بنك الكويت الوطني وذلك تقديرا لدوره المتميز وإسهاماته الفاعلة في دعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية».



وفي حفل عقد بحضور وفد من البنك ترأسه الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، أثنى محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد يوسف الهاشل على جهود البنك في توفير كافة الإمكانات لدعم الحملة التي استهدفت زيادة الوعي ونشر الثقافة المالية لدى كافة شرائح المجتمع.



وأشاد محافظ بنك الكويت المركزي على هامش الحفل بالدور الإيجابي لبنك الكويت الوطني في سبيل إنجاح الحملة وانتشارها لأوسع شريحة من عملاء القطاع المصرفي الكويتي.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام إدارة التواصل في بنك الكويت الوطني عبدالمحسن الرشيد: نفخر في بنك الكويت الوطني بهذا التكريم الذي يأتي تتويجا لجهود البنك الرامية إلى زيادة مستويات الشمول المالي باعتباره عاملا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف أن الوطني يعد شريكا أساسيا في كافة مبادرات المركزي والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في الكويت بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين المجتمع.



وأكد أن البنك وعلى مدى قرابة عام سخر كافة إمكاناته لدعم حملة «لنكن على دراية» وذلك عبر نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي من خلال كافة منصات التواصل الاجتماعية وجميع قنوات البنك الإلكترونية لتعزيز التوعية المرتبطة بالعملاء وتنمية مهاراتهم ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة في تعاملاتهم المالية.



هذا، ودأب بنك الكويت الوطني على تنظيم مختلف الفعاليات التي تسهم في توعية المجتمع بكافة القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يعمد إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.



جدير بالذكر أن حملة «لنكن على دراية» التوعوية تهدف إلى تعزيز الثقافة الائتمانية والمالية والمصرفية لدى عملاء القطاع المصرفي والمجتمع ككل.



وتشمل الحملة العديد من المواضيع كعملية الاقتراض والبطاقات المصرفية والتوعية بحقوق العملاء منذ ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية وصولا إلى توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته لتكون كافة شرائح المجتمع على دراية بالمعاملات المصرفية والمالية.