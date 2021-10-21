نظمت الشركة الكويتية لاستيراد السيارات (الشايع والصقر) الوكلاء الرسميين لرويال إنفيلد الفعالية السنوية لمالكي رويال إنفيلد في الكويت.



هذه الفعالية التي انطلقت في أبريل 2011 قبل عشر سنوات، بدأت كأول نسخة لتتحول الآن إلى احدى أكبر الرحلات الاحتفالية السنوية لعشاق رويال إنفيلد في الكويت.



ولأن العالم يتغير بشكل كبير، وهو بحاجة لأن نكون أكثر وعيا، تعمل رويال إنفيلد على تحويل ركوب الدراجة من مجرد جولة للمتعة إلى ما هو أقرب لقيادة بمسؤولية والدعوة للالتزام به، وهذه الخطوة ستكون دافعا لكل عشاق العلامة التجارية للاستمرار في اكتشاف المساحات التي يجدون فيها الطاقة والجمال، حيث يمكن لمجتمع قادة رويال إنفيلد في أي جولة أن يحشدوا قوتهم لقيادة هذا التغيير نحو «السفر المسؤول» من خلال لعب دورهم في وضع بصمتهم بكل مكان.



وخلال هذه الفعالية، أطلق مدير عام كايكو أشيش تاندون عرضا خاصا جديدا للمشاركين يتضمن حزمة الخدمة المجانية لمدة عامين وكوبونات خاصة على اكسسوارات وملابس رويال إنفيلد الرسمية المتاحة لجميع المالكين الجدد.



حضر الحفل مدير قطع الغيار منير محمد، والمدير التنفيذي الأول لخدمات ما بعد البيع محمد أبوالعون، ومسؤول التواصل الاجتماعي أحمد زكي، كما قام مدير التسويق عيسى عبد وهو سائق دراجات نارية شغوف، بتوثيق الحدث والتقاط اللقطات أثناء ركوبه رويال إنفيلد كونتيننتال جي تي كافي رايسر.



وأعلنت كايكو عن توافر دراجة رويال إنفيلد ميتيور 350 الجديدة كليا الرائدة في فئتها والتي تعد الأفضل على الطرق السريعة المفتوحة، نظرا لما تتميز به من محرك وشاسيه يلهمان الثقة ويقدمان مستويات جديدة من الكمال، إضافة إلى جهاز الملاحة الجديد كليا رويال إنفيلد تريبر والذي يرافق الدراج خطوة بخطوة للاتجاهات الحينية، والمصمم بواسطة منصة جوجل ماب، وهو متوافر في 7 ألوان تحت 3 إصدارات مميزة - فاير بال وستيلر وسوبرنوفا - مع 8 ألوان إضافية قابلة للتخصيص باستخدام تطبيقة رويال إنفيلد الإلكترونية.



أما إطلاق توينس 650 فكان بمنزلة فصل جديد لشركة رويال إنفيلد ولقطاع الدراجات النارية متوسطة الحجم، فالنجاح العالمي لهذه الدراجات النارية على مدار العامين الماضيين كان هائلا مع زيادة في مبيعات إنترسبتر فئة 500 سي سي بأكثر من 4 مرات في الهند، وأصبحت أيضا الدراجة النارية الأكثر مبيعا في الفئة متوسطة الحجم في المملكة المتحدة عام 2020.



وأدى تقديم تطبيق Make-It-Yours الإلكتروني إلى تعزيز إمكانات التخصيص والجاذبية العامة لهذه الدراجات النارية، حيث يفتح آلاف خيارات التخصيص ويسهم في تغيير قواعد اللعبة في رويال إنفيلد، فالألوان التي تم طرحها حديثا في إنترسبتر 650 وكونتيننتال جي تي 650، إلى جانب خيارات التخصيص الفريدة عبر MiY ستقطع شوطا طويلا في جذب المزيد من المتحمسين تحت راية العلامة التجارية.



أما كافي رايسر كونتيننتال جي تي 535 سي سي والذي كان نجم الحدث فهو متوافر اليوم بسعر خاص، وتأتي هذه الدراجة النارية الممتعة ذات التسارع المذهل بثلاثة ألوان مثيرة تتألف من الأخضر البريطاني مع مقاعد من الجلد البني، والأحمر ومارك ثري بلاك، والمقعد الفردي الكلاسيكي ذو الطراز القديم هو تجربة مثالية لجعل وقت فراغك وقتا ممتعا في رحلة سريعة، حيث تزيد هذه الدراجة النارية شعور الاهتزاز الطبيعي ثنائي الأشواط وتثبت شعار «رويال إنفيلد مصنوعة كالبندقية».



أيضا، فتحت دراجة رويال إنفيلد هيمالاين فئة جديدة ضمن جولات المغامرات العالمية، وقد نجحت في ترسيخ مكانتها كدراجة نارية عالمية حقيقية، وكانت من بين الدراجات النارية الأكثر رواجا لشركة رويال إنفيلد عبر العديد من المناطق، «هيمالاين» التي تم تطويرها في الأصل عام 2016 كانت دراجة نارية متعددة الاستخدامات ويمكن الوصول إليها بسهولة.

وعلى مر السنين، قمنا باستمرار بتطوير هذه الدراجة سواء من ناحية التصميم والوظائف وتحسين تجربة الركوب الشاملة.



ولعشاق المغامرة في جميع أنحاء العالم، ستتوافر رويال إنفيلد هيمالاين الجديدة بثلاثة ألوان جديدة: جرانيت أسود والفضي السرابي والأخضر الصنوبر.



ومستوحاة من الدراجات النارية التي تم إطلاقها حديثا، وفرت رويال إنفيلد أيضا مجموعة جديدة من الملابس.

تحتوي المجموعة أيضا على مجموعة عصرية، تتكون من جاكيت خفيف مع جيوب مدرعة على الكتفين والمرفقين ومجموعة منسقة من القمصان والبلوزات وأغطية الرأس، ستكون هذه المجموعة متاحة عبر وكلاء رويال إنفيلد في الكويت.