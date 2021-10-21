شريف حمدي



تعيش بورصة الكويت حالة من التفاؤل في هذه الآونة على وقع العديد من المقومات الإيجابية التي تدعم مسيرتها في الاتجاه الصاعد، وهو ما تجلى في الارتفاع في 7 جلسات متتالية، لتنهي تعاملات الأسبوع الجاري بنهاية تعاملات امس على تحقيق العديد من المكاسب على مستوى المتغيرات والمؤشرات.



ومن أبرز المقومات التي تدعم مسيرة البورصة وتشير إلى استمرار الحالة الإيجابية ما يلي:



٭ ألقت تطورات المشهد السياسي بظلالها الإيجابية على البورصة والنشاط الاقتصادي بشكل عام، في ظل إعلان 40 نائبا التماسهم من صاحب السمو الأمير التكرم بالموافقة على البدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار «العفو» عن أبناء الكويت المحكومين بسبب رأي أو موقف سياسي.



٭ بدء الإفصاح عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بإعلان بنك بوبيان عن نمو بالأرباح المحققة بنسبة 37% بإجمالي أرباح 31.9 مليون دينار، وكذلك بنك الكويت الوطني الذي كشف عن نمو بنسبة 51% بإجمالي أرباح 255 مليون دينار، ويترقب المتعاملون بالسوق نتائج إيجابية في هذه الفترة المالية المهمة التي تحسم إلى حد كبير النتائج الختامية للعام المالي الحالي.



٭ استمرار ارتفاع أسعار النفط الكويتي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة منذ سنوات بتخطيه مستوى 85 دولارا للبرميل، وهو عامل ايجابي يدعم البورصة بشكل كبير.



وبنهاية تعاملات الأسبوع التي اقتصرت على 4 جلسات بسبب تعطل السوق اليوم الخميس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حققت البورصة مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5% بإضافة 592 مليون دينار مكاسب سوقية لتصل القيمة الإجمالية إلى 40.79 مليار دينار ارتفاعا من 40.19 مليارا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.



وارتفع معدل السيولة اليومي ليصل إلى 55 مليون دينار بمحصلة أسبوعية 221 مليون دينار وهي أقل من محصلة الأسبوع الماضي البالغة 261 مليون دينار نظرا لاقتصار الأسبوع الحالي على 4 جلسات بسبب العطلة.



وأنهت البورصة تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1% بإضافة 76 نقطة ليصل المؤشر الذي يضم أكبر 25 شركة مدرجة إلى 7537 نقطة ارتفاعا من 7461 نقطة.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب لافتة بنسبة 2.2% مضيفا 128 نقطة ليصل إلى 5900 نقطة ارتفاعا من 5772 نقطة، وبذلك يكون قريبا من ملامسة 6000 نقطة لأول مرة منذ إطلاقه.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.3% من خلال 90 نقطة مكاسب ليصل إلى 6976 نقطة ارتفاعا من 6886 نقطة.