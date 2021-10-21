هذه هي «روما» التي جرى تطويرها في مصنع «فيراري» بمدينة مارانيللو الإيطالية، سيارة تجمع بين التفاصيل الجمالية المتقنة والقوة الجبارة والمرونة العالية، ما يمنح السائقين تجربة قيادة استثنائية وممتعة، وهي تجسد أرقى مفاهيم التصميم الإيطالية العريقة، لتقدم صورة معاصرة وحقيقية عن نمط الحياة الهادئ والراقي الذي تميزت به مدينة روما في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وهو ما منح السيارة تسميتها المميزة.. روما!



التصميم الخارجي



توخى مركز فيراري للتصميم عند تصميم الهيكل الخارجي لسيارة فيراري روما تبني نهج ركز بالدرجة الأول على إبراز التفاصيل الواضحة وتحقيق تناغم مطلق بين عناصرها المختلفة وفق نسب وأبعاد متناسقة وأنيقة.

وتزدان السيارة بخطوط طويلة وأنيقة للغاية تنساب من غطاء المحرك الأمامي حتى القسم الخلفي، لتعكس بذلك التفاصيل الجمالية الكاملة للأجنحة ونهاية السقف المنحني لمقصورة القيادة المدمجة. وبهدف إبراز اللمسات الجمالية الدقيقة، حرص المصممون على إزالة جميع التفاصيل غير الضرورية.

فعلى سبيل المثال، تمتاز مقدمة السيارة بشبك ديناميكي فريد يتوضع ضمن سطح متجانس ويمتاز بأجزاء تفتح تلقائيا عند الضرورة، وهو ما يمثل مفهوما جديدا كليا في تصميم الشبط الأمامي من فيراري.

كما تتقاطع المصابيح الأمامية المتكيفة بالكامل من نوع (LED) مع خط ضوئي أفقي يتماهى بانسجام مع الهيكل الموجود أسفل السيارة، مما يضفي شعورا مفعما بالسحر والأناقة على كامل محيط السيارة.

ويشتمل الزجاج الخلفي ذو التصميم الملتف على جهاز هوائي نشط للحفاظ على نقاء الزجاج، بينما تمتاز مجموعة الإضاءة الخلفية المزدوجة بتصميم يحاكي شكل جوهرة نفيسة تتكامل مع التفاصيل الجمالية لتصميم القسم الخلفي.



القوة المحركة



زودت السيارة بمحرك مكون من ثماني أسطوانات (V8) ذي قوة جبارة تصل إلى 620 حصانا عند 7500 دورة في الدقيقة، مما يجعلها الأقوى ضمن فئتها، ويمتاز هذا المحرك بنظام «إدارة التسارع المتغير» الذي يضمن استجابة فورية عند تعديل قوة العزم بشكل يتناسب مع السرعة.

وبفضل استخدام فلاتر لتصفية جسيمات البنزين، حظيت سيارة «فيراري روما» بتركيز دقيق لجهة تعزيز الصوت المهيب لنظام العادم، والذي تم إعادة تصميمه بالكامل، مع إزالة كاتمات الصوت وإدخال صمامات التفافية جديدة.



كما زودت السيارة بعلبة تروس جديدة مدمجة بثماني سرعات مع قابض مزدوج DCT، وهي أخف بمقدار 6 كغ عن سابقتها ذات السبع سرعات.



مقصورة عصرية بتقنيات جديدة



حرص مصممو مركز فيراري للتصميم على تبني تصميم عملي جديد كليا، يهدف إلى ابتكار خليتين منفصلتين لكل من السائق والراكب، وهو ما يعكس تطورا لافتا لمفهوم قمرة القيادة المزدوجة الذي يتماهى مع كامل مكونات المقصورة بدلا من لوحة القيادة كما كان الحال في النسخ السابقة.

ويستمد التصميم الداخلي روعته من إعادة تصميم واجهة التحكم التفاعلية بين الإنسان والآلة، لتكون محصلة ذلك تحقيق تطور نوعي في هذا الإطار، حيث يشمل ذلك عجلة القيادة الجديدة المستوحاة من فلسفة السلامة على الطريق، والتحكم الكامل بعجلة القيادة، مما يمكن السائق من استخدام جميع عناصر التحكم اللمسية للسيارة، ويحول دون إبعاد يديه عن عجلة القيادة.



تتضمن السيارة شاشة بقياس 16 بوصة تضم مجموعة العدادات الرقمية التي تزود السائق بجميع المعلومات الضرورية، في حين توفر شاشة التحكم العمودية قياس 8.4 بوصات وشاشة العرض الجديدة المخصصة للركاب تجربة استخدام مبسطة وسهلة.

كما يسمح مفتاح فيراري الجديد المزود بنظام الدخول المريح بفتح السيارة عن طريق لمس زر بجوار المقبض الجديد في الباب.

علاوة على ذلك، تقدم السيارة تجربة قيادة ممتعة ومريحة للغاية في الرحلات اليومية والرحلات الطويلة، بفضل تزويدها بمصابيح أمامية متقدمة بتقنية Matrix LED وأنظمة فيراري المتقدمة لمساعدة السائق، التي تتوافر بشكل اختياري، والتي تشمل نظام تثبيت السرعة التكيفي.

البطاقة التقنية



المحرك: ثماني الأسطوانات V8 توربو مزدوج



السعة: 3.9 ليترات



القوة: 620 حصانا



العزم: 760 حصانا



التسارع: من 0 إلى 100 كلم/س في 3.4 ثوان



السرعة القصوى: 320 كلم/س



ناقل الحركة: أوتوماتيكي 8 سرعات مع قابض مزدوج DCT