هادي العنزي



بعد تأجيل لثلاثة أيام، ينطلق في الـ 5.30 من مساء اليوم دوري الدرجة الأولى لكرة السلة للموسم 2021-2022 بمباراة تجمع العربي والصليبخات، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، وتتبعها مواجهة منتخب الشباب (تحت 19 سنة) ونادي الشباب في 7.30 مساء، على ذات الصالة.

وقد استعد الأخضر للموسم الجديد بتعاقده مع 8 لاعبين محليين، ومحترفين أميركيين، بينما تعاقد الصليبخات مع الأميركيين تري والتون، وستافون بلير، ليكونا آخر تعاقدات الفريق بعد انضمام عدد من المحليين من بينهم سلمان السهو، وفيصل ضاري، ويوسف عقاب، وحمد العلي، وستكون أولى مواجهات دوري الدرجة الأولى محلية الطابع «فنيا» بين مدرب الأخضر طلال بلال، وزميله مدرب الصليبخات خالد المسافر.