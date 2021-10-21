عبدالعزيز جاسم



قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغيير نظام التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا في الصين 2023 من نظام الذهاب والإياب في مجموعات تضم كلا منها 4 منتخبات إلى نظام التجمع بدولة واحدة من دور واحد فقط، يتأهل من خلالها منتخبان من كل مجموعة إلى النهائيات.



وسيجبر هذا التغيير منتخبنا الوطني على وضع خطة ورزنامة خاصة في فترة التوقف الدولي «فيفا دي» والتي تصادف شهري فبراير ومارس المقبلين، لذلك سيبحث الأزرق عن عدد من المباريات الدولية الودية خلال هذه الفترة بعد أن كانت مقررة لإقامة التصفيات.



وأشار الاتحاد الآسيوي الى ان هذا القرار جاء بعد الأخذ بعين الاعتبار التحديات الحالية التي تفرضها جائحة كورونا، مع منح الأولوية لصحة وسلامة كل الأطراف المعنية قبل نهائيات البطولة التي تقام في الصين خلال الفترة من 16 يونيو ولغاية 16يوليو 2023.



وتم الاتفاق على إقامة منافسات كل مجموعة من ثلاث جولات أيام 8 و11 و14 يونيو 2022، حيث سيتم الإعلان في الوقت المناسب عن فتح باب تقديم طلبات استضافة مباريات تصفيات المجموعات لجميع الاتحاد الوطنية المشاركة.



وسيتم وضع مجموعة من المتطلبات من أجل استضافة مباريات التصفيات، وبشكل مماثل لتقديم طلبات استضافة البطولات بنظام التجمع لعام 2022، وذلك من أجل ضمان توفير تطبيق أفضل معايير وبروتوكولات الصحة والسلامة.



وتتضمن هذه المعايير تطبيق الحد الأدنى من قيود السفر والحجر لجميع الفرق المشاركة، وسهولة الرحلات الجوية إلى البلد المضيف، والوضع الصحي في الدولة المضيفة، وتوافر ملاعب كافية، وسيكون فحص كوفيد-19 إلزاميا لجميع اللاعبين والمسؤولين.



وقد يتم تعديل البرنامج الجديد للمباريات عند الحاجة، وذلك بحسب التعديلات على تعليمات بطولات الاتحاد الآسيوي.



وبعد إقامة مباريات ملحق تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين، وذلك في وقت سابق من الشهر الجاري، حصلت إندونيسيا وكمبوديا على آخر بطاقتين في الدور النهائي من التصفيات، بعد ما كان 22 منتخبا حصلت على مقاعدها في الدور النهائي بعد نهاية دور التصفيات من التصفيات الآسيوية المشتركة.



الأولمبي يغادر السبت



إلى ذلك، سيغادر وفد منتخبنا الأولمبي لكرة القدم إلى أوزبكستان السبت المقبل للمشاركة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات البطولة القارية تحت 23 عاما، حيث سيخوض أولى مبارياته يوم 27 الجاري أمام بنغلاديش، ومن ثم سيواجه المنتخب السعودي 30 منه، قبل أن يختتم مواجهاته أمام البلد المنظم للتصفيات والنهائيات أوزبكستان في 2 نوفمبر.