يحيى حميدان



تحتضن صالة نادي الكويت المباراة النهائية لكأس كرة الصالات للموسم 2020/2021 والتي ستجمع القادسية والسالمية عند الساعة الـ 6 مساء اليوم برعاية وحضور رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر.

ووصل «الأصفر» إلى المباراة النهائية بعد فوزه على كاظمة 4-3، فيما تغلب «السماوي» على التضامن 3-1 في الدور نصف النهائي للمسابقة.

ويدير المباراة الحكم البحريني حسين البحار والدولي الكويتي عبدالعزيز الصراف.

وقد خصص اتحاد الكرة مكافأة مالية تقدر بـ 6 آلاف دينار للفائز في النهائي، فيما يحصل الوصيف على 3 آلاف دينار.